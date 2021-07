Zum Abschluss der Medenrunde gastieren die Herren 65 des TC Dudenhofen in der Tennis-Regionalliga Südwest am Freitag bei Schlusslicht ETV Nürtingen.

Da nach dem Rückzug von GW Mannheim nur eine weitere Mannschaft aus der höchsten nationalen Spielklasse absteigt, trifft es Dudenhofen mit 2:6 Punkten und einem Matchverhältnis von 16:20 nicht mehr. Mit 0:8 Zählern und 6:30 Matches kann Nürtingen nicht mehr vorbeiziehen. TCD-Kapitän Werner Meyer schielt mit einem Auge gar noch auf Rang drei: „Wenn wir gewinnen, was ich hoffe, und TC Haßloch sowie TG Bobstadt ihre schweren Begegnungen verlieren, sind wir sogar Dritter.“ Unabhängig vom Ausgang der Partie sagte Meyer: „Der Klassenerhalt ist vorzeitig in trockenen Tüchern. Ein super Ergebnis, auf das wir stolz sein können. Denn mit Ausnahme der etwas deutlicheren Niederlage gegen Meister Eschborn haben wir mit einem 6:3-Sieg und zwei unglücklichen 4:5-Niederlagen bewiesen, dass wir auch in dieser hohen Spielklasse mithalten können.“

In Nürtingen spielen: Sebastian Neumer, Meyer, Gustav Emrich, Norbert Kaltz, Rainer Herrmann, Werner Moock, Helmut Hauck und Gerd Wobido. Erstmals fehlt der sichere Punktesammler Bernd Bohrer.