Über die geplante Umgestaltung des Postplatzes wird viel gesprochen. Eine zentrale Rolle dabei spielt Architekt Stephan Böhm, Urheber der Postplatz-Erneuerung in den späten 1980er-Jahren. Am kommenden Freitag, 31. Mai, 19 Uhr, ist er bei einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung beim AV 03 Speyer in der Raiffeisenstraße mit dem Titel „Leben in Speyer – Stadtentwicklung Gestern und Heute“als Referent angekündigt. Veranstalter sind das Zukunftsforum Speyer und der Verein zur Förderung der Medienvielfalt und -Kultur. „An diesem Abend ist Gelegenheit, aus erster Hand zu erfahren, wie das Büro Böhm tatsächlich zu den Umgestaltungsplänen steht“, heißt es in der Ankündigung. Zudem solle bei der Veranstaltung die Gründung eines Vereins „Kulturelles Erbe Speyer“ angeregt werden. Ein mögliches Tätigkeitsfeld sei etwa die „Wahrung der räumlichen Struktur der historischen Stadt Speyer unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Erfordernissen des Klimaschutzes und einer Verkehrswende.“ Die Ziele des Vereins sollten demnach „gemeinsam erarbeitet werden und dann in die politischen Gremien getragen werden“.