Verletzt die Stadt mit ihren Plänen für die Postplatz-Umgestaltung Urheberrechte? Ja, meint Stephan Böhm, Architekt aus Köln, der an der Gestaltung in den 1980er-Jahren wesentlich mitgewirkt hat. Er hat die Stadtverwaltung in einem Schreiben darauf hingewiesen und warnt sie vor zu weitreichenden Beschlüssen: Das zuständige Büro in seiner Verantwortung werde auf der Einhaltung des Urheberrechts bestehen. Hintergrund ist, dass die Stadt in der Ratssitzung am Donnerstag, 1. Februar (17 Uhr, Stadtratssitzungssaal) einen Beschluss anstrebt, der den Weg für einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Platzes ebnen soll. In der Vorlage setzt sie voraus, dass im Platz-Teil vor der Postgalerie eine Fläche ohne Verkehr entsteht. Den Postgalerie-Betreibern hat sie vertraglich in Aussicht gestellt, ein Podest am Eingang bauen zu dürfen. Böhm erkennt darin „bereits einen massiven Eingriff in die Platzgestaltung, der den ursprünglichen Charakter des Postplatzes verändern wird“.

Auf das Urheberrecht pochen wolle er auch bei einem von der Stadtverwaltung vorgesehenen Austausch von Sitzbänken in der Maximilianstraße, die vor knapp vier Jahrzehnten nach Böhm-Plänen zusammen mit dem Postplatz umgestaltet worden war. Die Stadt hatte ihm gegenüber berichtet, in nächster Zukunft neue Bankmodelle aufzustellen, wie sie seit einiger Zeit auf dem Geschirrplätzel stehen. Böhm ist dagegen: „Die Bänke sind Teil des unter Schutz stehenden Gesamtdenkmals“, schreibt er. Die Ansicht der Stadt, dass sie teilweise nicht mehr verkehrssicher seien, teilt er nicht: Sie könnten repariert werden.