Die Partei Die Linke hat einen eigenen Stadtverband Speyer gegründet. Am Donnerstag fand die konstituierende Vorstandssitzung statt, informierte die Partei. Den neuen Vorstand bilden die Vorsitzende Kim Brinkmann, der ehemalige Stadtrat Wolfgang Förster und Wolfgang Krause. Die Neugründung war nach Angaben der Partei erforderlich, nachdem im Winter 2019 durch die Mitglieder die Gründung eines eigenständigen Kreisverbandes Germersheim beschlossen worden war. Bisher gab es einen gemeinsamen Kreisverband Speyer/Germersheim. Der Stadtverband Speyer hofft, in Zukunft stärker vor Ort aufzutreten und die Stadt um einige Veranstaltungen zu bereichern, heißt es in seiner Mitteilung.