Nachdem 2020 Jahr bereits aufgrund der Pandemie viele Konzerte ausgefallen sind (das letzte war im März), hat der Kulturverein Dudenhofen auf bessere Zeiten im neuen Jahr gehofft. Doch des aktuellen Lockdowns wegen sind Veranstaltungen bis Anfang März abgesagt.Obwohl das Konzert Ende März mit Jane Lee Hooker noch nicht abgesagt wurde, ist nicht klar, ob es stattfinden kann. Es ist ungewiss, ob die Künstler überhaupt über den großen Teich können oder dürfen. Sollte dies aber machbar sein, dann kann es auch passieren, dass die gesamte Europa-Tournee abgesagt wird, wenn es in einem Land noch zu große Auflagen gibt.

Natürlich werden alle abgesagten Veranstaltungen 2022 nachgeholt. Das Konzert der Magic Acoustic Guitars ist verlegt auf Donnerstag, 22. Januar 2022. Matthias Egersdörfers Kabarett „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ ist verlegt auf Samstag, 12. Februar 2022. Das Konzert der Larry Garner & Norman Beaker Band „The Real Bluesman“ ist verlegt auf Donnerstag, 10. März, 2022.

Am Donnerstag, 25. März, ist der Termin für Jane Lee Hooker mit New York City Blues und am Freitag, 16. April, der der achten. Gitarrennacht mit Timo Brauwers, Ignaz Netzer und Jacques Stotzem. Am Mittwoch, 21. April, soll Livin Free Blues und Rock aus Prag spielen und am Freitag, 7. Mai, ist ein Auftritt von Aynsley Lister auf der Eyes Wide Open Tour vorgesehen.

Vorverkauf in Dudenhofen: Friseursalon Gaby und Blütenzauber & Post, Speyer: Spei’rer Buchladen, Marktcafé Journal, Tourist-Info. Telefonisch: 06232 651 069, und alle RHEINPFALZ/LEO-Vorverkaufsstellen, Reservix. http://www.kulturverein-dudenhofen.de