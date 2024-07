Für Brigitte und Artur Morgenstern ist Speyer mittlerweile der alleinige Lebensmittelpunkt. Am 10. Juli 1964 hat das Paar in Iggelheim geheiratet, danach alles geteilt, seine Kinder groß gezogen, Berufliches, Privates und Sportliches in Einklang gebracht. Festlich soll es am 60. Hochzeitstag werden, aber zunächst zu zweit und ganz unaufgeregt.

„Die Kinder kommen später“, berichtet der Jubel-Bräutigam von starker beruflicher Einspannung des Nachwuchses. Die Tochter lebt und arbeitet in München, der Sohn ist oft im