Beim Musikfest der Staatsphilharmonie in Speyer ist der Pianist Markus Ecseghy wieder aktiv. Am 4. und 5. Juli ist er auch darstellerisch in der Rolle des Komponisten bei „Mein neuer Nachbar, Beethoven“ beteiligt, dazu spielt er der musikalischen Lesung „Unsterbliche Geliebte“ am 5. Juli um 11 Uhr.

Mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz ist der Pianist Markus Ecseghy sowohl musikalisch als familiär verbunden, war sein Vater doch viele Jahre Stimmführer der zweiten Geigen.