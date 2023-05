Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

150 Goldene Meisterbriefe hat die Handwerkskammer der Pfalz in diesen Tagen verschickt. Einer davon ging an Ortwin Lischer, Büromaschinenmechanikermeister aus Speyer. Seine Geschichte zeigt, wie stark sich in fünf Jahrzehnten das Berufsleben verändern kann.

Den Beruf gibt es heute gar nicht mehr. Unter anderem Informations- und Kommunikationselektroniker sind ihm gefolgt. Die Maschinen gibt es noch. Büromaschinenmechanikermeister Ortwin Lischer pflegt