Karsten Dellbrügge (WSV Speyer) hat bei der deutschen Meisterschaft im Freiwasser in München zwei Titel gewonnen.

Das Wasser der olympischen Regattastrecke von 1972 war wie zu erwarten recht frisch. Dellbrügge und die Speyererin Birgit Emming brauchten erst ein paar hundert Meter zum Eingewöhnen. Dafür blieb der gemeldete Regen aus. Allerdings setzte bei den Rennen über fünf Kilometer auf dem Hinweg heftiger Gegenwind ein.

Immer geführt

Dellbrügge (Altersklasse 60) feierte über 2,5 km einen Start-Ziel-Sieg. Über die zwei Runden schwamm er sogar in die Startwellen vor ihm auf. 33:40,35 Minuten bedeuteten in der Gesamtwertung Platz acht. Emming (AK 55) zeigte unter 17 Konkurrentinnen einen beherzten Wettbewerb und verbesserte als Siebte ihre Meldezeit um fast zwei Minuten auf 41:55,39 min.

Am Sonntag gingen beide WSV-ler über fünf km an den Start. Dellbrügge ließ auch hier den Gegnern keine Chance und gewann in 1:09:47,35 Stunden vor Ralf Hammer aus München und Alexander Middendorf vom Hannoverschen SV. Damit lag er in der Gesamtwertung knapp hinter Faris Al-Sultan (1:08:33,46), dem Iron-Man-Sieger von 2004.

Ihren allerersten Start über diese Distanz absolvierte Emming mit Bravour. Gleich in der ersten Runde fand sie schnelle Füße und schwamm mit der Konkurrentin die gesamte Strecke mit. So erreichte sie in 1:29:37,76 St. Position vier.