Bei den für Neugeborene in Speyer 2021 vergebenen Vornamenspielt der Donnergott eine Rolle, der Bundeskanzler aber nicht.Das Standesamt ermöglicht einen vertieften Blick in die Statistik.

Soll mal jemand behaupten, die Arbeit auf dem Amt wäre langweilig! Spätestens zwei Corona-Jahre mit zahlreichen neuen Herausforderungen könnten Lästerer eines Besseren belehrt haben. Zudem gibt’s bei Rathaus & Co. sowieso einige Abteilungen, in denen permanent Abwechslung vorherrscht. Das Standesamt dürfte dazugehören. Bei dessen bekanntesten Dienstleistungen, Trauungen und Beurkundung von Sterbefällen, ist schon einmal die ganze Palette an Emotionen geboten. Dazu kommt die Anmeldung von Geburten. Dabei werden jeweils auch die Vornamen der lieben Kleinen eingetragen. Und das kann das Kopfkino in Gang setzen in der Amtsstube.

Der Speyerer Standesamtsleiter Hartmut Jossé und sein Team führen das Geburtenregister mit großer Akribie. 3719 neue Erdenbürger, die in Speyer das Licht der Welt erblickten, fanden darin 2021 Eingang – so viele wie noch nie und zehn Prozent mehr als noch 2020. Die Werte haben damit zu tun, dass das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer die größte Geburtsklinik im Bundesland ist. In seinen Kreißsälen wird also kräftig mitgeschrieben am Kopfkino für das Standesamt. Wenn Jossé auf Anfrage der RHEINPFALZ die Namensgebungen 2021 auswertet, dann ist jedenfalls alles dabei: von Filmstars bis zu Politikerinnen, von Heiligen bis Kriegsgöttern.

Elvis lebt

Zunächst: Elvis lebt! Er ist im Vorjahr in Speyer gleich doppelt wiedergeboren. Bei den sieben Romys denken die Standesbeamten an Schauspielerin Schneider, bei Letizia an die spanische Königin, bei Rock an Actionheld Dwayne Johnson, bei Samu an Sänger Haber von Sunrise Avenue. Wenn man den Finger weiter durch die Vornamenslisten gleiten lässt, wird man außerdem an Prominente wie Grace Kelly, Coco Chanel, Omar Sharif, Woody Allen oder Xavier Naidoo erinnert. Kriegsgott Ares steht darin, Kaiser Trajan, Ophelia aus Shakespeares Hamlet und Königin Salome.

Bei Thor ist sich der Standesamtschef nicht sicher, ob der Donnergott, ein Held aus dem Marvel-Universum oder das Mitarbeiterkind einer Speyerer Chemiefirma gemeint ist. Fakt ist jedoch: Falls Thor mit seinem Hammer etwas zerschmettert, könnte Nepomuk helfen – der Brückenheilige war auch Namenspate.

Gegen den Bundestrend

Bei den Mädchen führt – wie 2020 – Marie vor Sophie die auch Zweit-, Dritt- und Viertnamen umfassende Liste der häufigsten Speyerer Vornamen an – und nicht die bundesweit beliebtesten Emilia und Hannah. Auch bei den Jungen geht die Domstadt eigene Wege: Emil und Paul liegen vorn, der bundesweite Spitzenreiter Matteo folgt erst auf Platz drei. Hier gab es in Speyer einen Wachwechsel: Noah und Ben, die Sieger 2020, sind aus den Top Fünf gefallen. Zu einer gut geführten Statistik gehören auch die längsten und kürzesten vergebenen Vornamen: Chrysovalantou mit 14 und Volodymyriwna (übrigens beides Mädchen) mit 13 Buchstaben sind uneinholbar. Vom anderen Ende der Liste grüßen Su, Bo, Fu, Jo und Le.

443 der Babys haben ihren ersten Wohnsitz in Speyer, das sind 26 mehr als im Vorjahr, aber nur zwölf der in der Domstadt zur Welt Gekommenen. Die Anzahl der Geburten hat sich laut Stadt in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt. 61 Prozent der Neugeborenen haben nur einen Vornamen erhalten, bei 36 Prozent sind es zwei, bei 2,7 Prozent drei und bei 0,2 Prozent vier.

Doch genug der Zahlen, nochmals Zeit für Kopfkino. Die gar nicht so langweiligen Amtsstuben haben natürlich viel mit Entscheidungen der Politik zu tun, deshalb gleicht Jossé die Einträge auch mit den Namen der im selben Jahr ins Amt gekommenen politischen Hoffnungsträger ab. Aus der neuen Ministerriege in Berlin macht dabei Robert (Habeck) mit vier Nennungen das Rennen. Christian (Lindner) gibt’s zweimal, Anne (Spiegel) gar nicht, Annalena (Baerbock) nur mit Bindestrich. Kanzler Olaf (Scholz) sucht man vergebens. Da geht es ihm nicht besser als den internationalen Größen Joe (Biden) und Kamala (Harris) …

Mädchen

1. Marie, 2. Sophie, 3. Lina, 4. Emilia, 5. Emma, 6. Maria, 7. Ella, 8. Mia, 9. Mila, 10. Johanna, 11. Lea, 12. Leonie, 13. Sophia, 14. Elisa, 15. Hannah, 16. Elisabeth, 17. Leni, 18. Anna, 19. Emily, 20. Clara, 21. Lia, 22. Ida, 23. Mathilda, 24. Charlotte, 25. Katharina, 26. Hanna, 27. Lena, 28. Luisa, 29. Matilda, 30. Malia

Jungen

1. Emil, 2. Paul, 3. Matteo, 4. Felix, 5. Theo, 6. Ben, 7. Leo, 8. Jakob, 9. Leon, 10. Elias, 11. Oskar, 12. Jonas, 13. Maximilian, 14. Noah, 15. Moritz, 16. Lukas, 17. Samuel, 18. Louis, 19. Milan, 20. Liam, 21. Valentin, 22. Henry, 23. Marlon, 24. Anton, 25. Luca, 26. Finn, 27. David, 28. Max, 29. Levi, 30. Lio.