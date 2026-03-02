„Das perfekte Dinner“ ist das Erfolgsformat des TV-Senders Vox. Und Katrin Bunner aus Speyer ist eine so erfolgreiche Teilnehmerin, dass sie zum dritten Mal dabei sein darf.

20 Jahre „Das perfekte Dinner“: Es gibt nur wenige Sendungen im deutschen Fernsehen, die ähnlich unverwüstlich sind. Das Prinzip: Fünf ambitionierte Hobbyköche treten eine Woche lang gegeneinander an, jeden Abend zaubert ein anderer Kandidat ein Drei-Gänge-Menü, das von den jeweiligen Gästen bewertet wird. Und der TV-Gemeinde läuft das Wasser im Mund zusammen. Vor allem wenn die Speyererin Katrin Bunner kocht. Sie hat 2012 beim „Perfekten Dinner“ gewonnen, 2013 bei einer Sondersendung zum siebenjährigen Bestehen ebenfalls. Jetzt ist sie zum Special anlässlich des 20-Jährigen eingeladen worden.

Die fünf Folgen werden in dieser Woche von Montag bis Freitag, 19 bis 20.15 Uhr, bei Vox ausgestrahlt. Bunner ist am Freitag an der Reihe. Sie darf noch nicht über das Ergebnis der schon im November 2025 abgedrehten Folgen berichten, aber sie schwärmt noch jetzt von den Erlebnissen. Die unter mehr als 6000 Teilnehmern ausgewählten ganz besonderen Kandidaten aus 20 Jahren seien „fünf völlig unterschiedliche Charaktere“ gewesen. Namibischer Musiker, Marketingspezialist, Chirurgin, Pilz-Influencer und eben sie, die Papieringenieurin und „Hobbyköchin des Jahres“ aus Speyer, zählt Bunner auf.

Autodidaktin mit Ambitionen

Der Hobbyköchin-Titelgewinn in einem Wettbewerb der Zeitschrift „Feinschmecker“ war 2012 die Initialzündung für Bunners Karriere in der Medienwelt. Die heute 62-Jährige hat seither nicht nur beim „Perfekten Dinner“, sondern auch bei „Kampf der Köche“ in Sat.1 gewonnen. Sie ist zur Autorin, Bloggerin, Influencerin und Seminarleiterin geworden. Vieles läuft über ihr Portal katrinkocht.de. Viele weitere Fernsehauftritte kommen dazu, drei Jahre als „Genussexpertin“ von Radio Regenbogen und Buchungen wie den als Online-Kochtrainerin für den Software-Giganten SAP, der sich damit als attraktiver Arbeitgeber für Frauen positionieren wollte.

„Eigentlich bin mit meinem Job als Papieringenieurin voll ausgelastet“, sagt Bunner und lacht. Auch ihre heute vierjährige Enkelin halte sie auf Trab – und dennoch geht die aus Freiberg stammende und in Speyer seit 20 Jahren heimisch gewordene Frau ihre Kochleidenschaft in der Freizeit durchaus professionell an. Ein preiswürdiges Drei-Gänge-Menü entsteht nicht per Fingerschnipsen. „Man muss immer bei der Sache bleiben“, betont Bunner. Sie informiere sich regelmäßig über neue Zubereitungstechniken, besuche Lebensmittel- und Genussmessen, habe über Jahre sicher ein Dutzend Kurse bei Spitzenköchen belegt und natürlich viel, viel für Gäste gekocht.

Reisestress vor Aufzeichnung

„Das perfekte Dinner“ sei dabei eine große Inspiration gewesen. „Es ist bereichernd, andere Menschen zu treffen, die sich gerne mit Essen und Trinken befassen“, sagt sie über die Drehs. Für die Jubiläumsfolgen sei sie im Raum Köln und im Raum Berlin gewesen, bevor am letzten Tag der ganze Tross zu ihr nach Speyer reiste. Das Kamerateam habe an einem Montagmorgen früh bei ihr vor der Tür in Speyer-Süd gestanden, berichtet Bunner. „Und das, nachdem ich erst am Vorabend aus Berlin zurückgekommen war. Da schon mit hochwertigen Zutaten zum Kochen bereitzustehen, war die eigentliche Herausforderung.“

Alleine stand Bunner nicht am Herd, denn jeder Teilnehmer bekam einen Profi-Koch zur Seite gestellt. Ralf Zacherl, Haya Molcho, Mario Kotaska, Graciela Cucchiara und Ali Güngörmüs lauten die Namen der illustren Riege. Bei Katrin Bunner war Güngörmüs zu Gast. Der heute 49-jährige Deutschtürke hat sich 2006 seinen ersten Michelin-Stern erkocht und wurde zu einem der bekanntesten und beliebtesten TV-Köche. „Ein richtig sympathischer Kerl, es hat uns beiden viel Spaß gemacht“, sagt Bunner. „Meer, Weide, Garten“ ist das Motto ihres Menüs, mit dem sie ihr perfektes Dinner 3.0 zaubern wollte. Lachs von drei Kontinenten, Wagyu-Rindfleisch und Zwetschgen waren die wichtigsten Zutaten – das leckere Ergebnis gibt’s am Freitag im Fernsehen.