Die Damen 50 des TC Römerberg sind Meister. Hinzu kamen weitere Siege, vor allem am Samstag.

Am Samstag gastierte der TV Rheinzabern bei den Damen 40 in der Pfalzliga. Die Vorletzten der Tabelle leisteten dem TCR kein Paroli. Die Einheimischen gewannen den Vergleich mit 5:1. Es siegten Susan Knochel 6:3, 6:1, Sandra Karp 7:6, 6:2 und Melanie Gouverneur 6:0, 6:0. Andrea Klich scheiterte 5:10 im Match Tiebreak. Die Paarungen Knochel/Kerstin Eich (6:1, 6:2) und Karp/Gouverneur (6:3, 6:1) komplettierten den Sieg. Das Team steht damit auf Platz drei der Tabelle mit acht Teams, bei noch einem ausstehenden Spiel gegen die Zweiten.

B-Klasse-Titel

Auch die Spielgemeinschaft der Damen 50 bestritt das letzte Match als Tabellenführer gegen die Vierten TC Limburgerhof auf der TCR-Anlage und gewann ebenfalls 5:1. Zum 3:1- Zwischenstand trugen bei: Alexandra Kaspar 2:6, 6:4, 11:9, Barbara Mossal 6:2, 6:3, Marliese Flörchinger 6:4, 6:4. Die Doppel Wegner/Kaspar 7:5, 1:6, 10:8 und Mossal/Ermine Straube 6:1, 6:1 sicherten die restlichen Punkte zum Erfolg sowie zur Meisterschaft in der B-Klasse.

Ebenso setzten sich die Herren 55 in ihrem abschließenden Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TC Neuburg mit 8:1 durch. Die Erfolge für die Römerberger erspielten Ernst Baumann 5:4, Abbruch, Jürgen Dorsch 6:1, 6:0, Stephan Hanisch 6:1, 6:1, Wojtek Musial 6:2, 6:3 und Alexander Heupel 6:1, 6:1. Die Doppel Baumann/Dorsch 6:3, 7:5 und Dieter Vögeli/Musial 6:0, 6:4 (das dritte Doppel fiel aus) errangen weitere Punkte zum fünften Tabellenplatz bei noch einer ausstehenden Begegnung.

Kampflose Matches

Die Herren fuhren mit 5:4 bei BASF Ludwigshafen IV heim. Im Einzel triumphierten Tobias Schwarz 6:0, 6:1, Daniel Klupp 6:1, 6:2. Zu zwei weiteren Duellen traten die einheimischen Spieler nicht an, und so stand es 4:2 zur Pause. Außerdem gaben die Platzherren ein Doppel zum schmeichelhaften Gesamtsieg an die Gäste ab. Das TCR-Team belegt vor dem letzten (Heim-)Spiel gegen den Zweiten TSV Haßloch einen Mittelfeldplatz.

Die Damen schlugen bei BASF Ludwigshafen IV erst gar nicht auf, weil dieser am Sonntagmorgen wegen drei fehlender Akteurinnen absagte: 9:0 für Römerberg. Die Damen II bekamen Besuch von TC Limburgerhof. Nach Regenunterbrechung unterlagen sie zu starken Youngsters 1:5.

Der Regen sorgte für Abbruch bei Herren II und 30-ern. Es gibt Nachholtermine. Bereits am Freitag verloren die unter-15-jährigen Mädchen bei Rot-Weiß Neustadt 0:6. Der TC Modenbachtal Hainfeld entführte beim 4:2 die Punkte bei der Gemischt U12 II. Für die SG TCR/SW Speyer siegte im Einzel nur Amelie Hock. Ihre Schwester Annabelle verpasste den MTB mit 9:11. Das Doppel Hock/Hock erzielte noch ein 6:2, 6:1.