Auch in dieser Woche gibt es wieder Lockerungen, aber das öffentliche Leben in Speyer ist nach wie vor von den Corona-Auflagen des Landes beeinflusst. Wer einkauft oder einkehrt, merkt das etwa an der Maskenpflicht. Kontrollieren muss all das der Kommunale Vollzugsdienst (KVD), der im Frühjahr schon mal mehrere Dutzend Verstöße pro Wochenende aufdeckte. Wie sieht es heute aus?

Vorweg: Allzu viele Extraschichten sind personalbedingt nicht möglich. Die acht Mitarbeiter des beim Ordnungsamt angesiedelten Kommunalen Vollzugsdiensts seien in den Regeleinsatzdienst zurückgekehrt,