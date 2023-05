Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Speyer schleppt sich in den Lockdown. Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tages-Inzidenz erreichen Höchstwerte, Senioren- und Krankenhäuser, Schulen und Kitas arbeiten am Limit. Die Situation am Montag: viel Schatten, aber auch etwas Licht.

Die Fallzahlen

27 bestätige Fälle am Sonntag und 88 am Montag sind in die Statistik des Landesuntersuchungsamts für Speyer eingeflossen. Damit steigt die Anzahl der Einwohner, die