Alle Bewohner und Mitarbeiter des von einem Corona-Fall betroffenen Wohnbereichs im Seniorenstift Bürgerhospital wurden negativ auf eine Infektion mit dem Virus getestet. Die Speyerer Einrichtung bleibt für Besucher dennoch vorerst geschlossen.

Wie berichtet, hatte sich eine Mitarbeiterin der Einrichtung in Trägerschaft der Diakonissen Speyer mit dem Coronavirus infiziert. Sie befindet sich nach Angaben von Sprecherin Barbara Fresenius seit 9. Juni in häuslicher Quarantäne. Nach dem Vorliegen des positiven Testergebnisses veranlasste die Einrichtung Abstriche bei weiteren vier Mitarbeitern sowie sieben Bewohnern des betroffenen Wohnbereichs. Das Seniorenheim wurde zudem für Besucher und externe Dienstleister geschlossen.

Am Sonntag – dem 14. Quarantänetag der infizierten Mitarbeiterin – soll bei den Betroffenen in der Einrichtung ein zweiter Abstrich erfolgen. Sind auch diese Ergebnisse negativ, kann nach Vorgabe des Gesundheitsamtes die Zimmerisolation der Bewohner am Montag aufgehoben werden, teilt Fresenius mit. Sind alle Kontaktpersonen wiederholt negativ getestet und symptomfrei, werde die Einrichtung mit der zuständigen Dienststelle Landau des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung die Öffnung des Hauses für Besucher abstimmen.