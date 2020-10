Eine Schülerin der Fachschule für Sozialwesen der Diakonissen Speyer wurde am Donnerstag positiv auf eine Coronavirus-Infektion getestet. Die Betroffene befindet sich laut Diakonissen seit Symptombeginn in häuslicher Quarantäne. Schulleiter Matthias Kreiter sorgte laut Sprecherin Barbara Fresenius „für das zügige Feststellen und Melden der Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt“ und habe die Schüler umgehend in häusliche Isolation geschickt. Drei Lehrkräfte seien noch am selben Tag getestet worden und nicht mehr in die Schule zurückgekehrt. Die Ergebnisse seien negativ.

Am Freitagmorgen habe das Gesundheitsamt zudem für zehn Mitschüler Quarantäne angeordnet. Eine Schließung der Schule habe das Amt als nicht erforderlich angesehen, so Fresenius. Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat der Vorgang nicht, da am Montag die Herbstferien beginnen.