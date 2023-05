Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Handballer des TuS Heiligenstein treffen zum Saisonstart auf die HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Christoph Morio gibt in diesem Derby beim Gastgeber seinen Einstand als Trainer. Der ehemalige Drittligaspieler brachte eine neue Philosophie mit. Aber er muss auch mit vorhandenen Problemen klarkommen. Was ist sein Ziel?

Die Handballer des TuS Heiligenstein starten am Sonntag mit einem Derby in die neue Saison der Handball-Pfalzliga. Um 16 Uhr gastiert die HSG Dudenhofen/Schifferstadt in der Rhein-Pfalz-Halle. Es ist das erste von