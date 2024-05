Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bus-Anbindung aus den Stadtteilen weist Probleme auf. Im Stadtrat wurde festgestellt: Das ist auch eine Folge des Systemwechsels mit Wiedereinführung des Innenstadt-Shuttles.

Man darf Fehler machen. Aber nicht zweimal dieselben. Irgendeine Weisheit dieser Art hat sich der Stadtrat Speyer zu Herzen genommen, als er in seiner Sitzung am Mittwoch gleich zwei noch gar nicht so alte Entscheidungen