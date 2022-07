„Die Busfahrer in der Region Speyer streiken nicht.“ Mit dieser Information hat sich am Freitag Georg Vassiliadis, Betriebsratsvorsitzender bei der mit einem Großteil der städtischen Buslinien betrauten Firma DB Regio Bus Mitte, zu Wort gemeldet. Die Gewerkschaft Verdi hat seit Donnerstag, 19 Uhr, zwar zum Streik aufgerufen, und gemeldet wurde auch schon, dass der Standort Speyer betroffen sei. Die Busfahrer, die in Speyer fahren, hätten jedoch beschlossen, nicht zu streiken. Vassiliadis: „Anlass nicht zu streiken ist das Brezelfest, das am Donnerstag begonnen hat.“ Die Fahrer wollten ein zuverlässiger Partner der Stadt Speyer sein. „Wir haben Verantwortung gegen über der Stadtgesellschaft und sehen uns für Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht von einem Streik in diesem Fall abzusehen. Jeder Fahrgast ist willkommen.“

In der Vergangenheit hatten sich auch die Speyerer Fahrer schon an Streiks im Tarifkonflikt für das private Busgewerbe beteiligt. Die aktuelle Runde soll laut Verdi bis Montag dauern. Es geht vor allem um die Einigung auf einen neuen Manteltarifvertrag.