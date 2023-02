In einem Fernzug von Aachen nach Köln hat die Bundespolizei am Freitagnachmittag einen 22-jährigen Tunesier festgenommen, der wegen gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht Speyer gesucht worden war. Er hatte von einer zweijährigen Jugendstrafe noch eine 66-tägige Restfreiheitsstrafe offen. Der junge Mann war laut Polizei in sein Herkunftsland abgeschoben worden, nachdem er den Großteil seiner Jugendstrafe verbüßt hatte. Der Rest der Freiheitsstrafe wurde ausgesetzt. Da der Tunesier ohne Erlaubnis erneut eingereist war, muss er nun die Reststrafe im Gefängnis absitzen.