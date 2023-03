Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 1. Juni ist die Buchhandlung Oelbermann Geschichte. Die Speyerer Filiale schließt bereits zum Ende dieses Monats,die in Schifferstadt und Limburgerhof verlassen die literarische Bühne am 31. Mai. Damit endet eine Familientradition,die 1949 in Speyer ihren Anfang genommen hat. Fast drei Jahrzehnte gehörte Buchhändler Matthias Völker dazu.

Etwas verloren wirkt Matthias Völker inmitten der Literatur, für die er Kunden seit Jahrzehnten begeistert. Vor der Tür entfernen sich die letzten Abholkunden des Tages. Der aktuelle