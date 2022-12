Liebevoll ausgesucht oder selbst gemacht: Beim Schenken zählt die Geste, nicht der Preis. Wir haben in unserem Adventskalender 21 Ideen aus der Vorderpfalz zusammengestellt. Dieses Mal: ein buntes Brezelsortiment aus der Brezelstadt Speyer.

Ein Geschenk, das „typisch Speyer“ ist und als schöne Geste auf dem Gabentisch verstanden werden kann: Wie wäre es mit einem Sortiment echter Speyerer Brezeln? Der Stadt, in der das Laugengebäck stets eine bedeutende Rolle spielte, ist noch eine von einst vielen Brezelbäckereien geblieben: die Firma Berzel in der Altstadt. Sie besteht seit 1964 und wurde 2016 auf besondere Weise „gerettet“: Als es keine Betriebsnachfolge gab, hängte Patrick Blau, Enkel des Gründers, seinen Beruf als Bankkaufmann an den Nagel und übernahm die Bäckerei.

Drei Festangestellte plus das Personal der Verkaufsstände in der Maximilianstraße hat der 34-Jährige heute und arbeitet ständig an neuen Brezel-Kreationen. Wenn sein Bäcker Robert Fruth ein Sortiment mit Laugen- und Käsebrezeln in ganz unterschiedlichen Größen, zum Beispiel mit den immer beliebter werdenden Dinkelbrezeln, mit Käse-Speck-Talern und Griechischen Talern zusammenstellt, kommt für nicht einmal 15 Euro eine Auswahl an Speyerer Spezialitäten zusammen, die auch bei einer festlichen Kaffeetafel eine willkommene Abwechslung sein könnte.

Auf Bestellung gibt’s fast alles

Patrick Blau und sein Team backen montags bis samstags frisch, auch am Heiligen Abend. Auf Bestellung ist das genannte Sortiment deutlich erweiterbar. „Wir machen alles, was möglich ist“, sagt Blau und schmunzelt. Das beziehe sich auf die Form – vom Herz bis zur Acht, als kürzlich die IG Metall eine Lohnforderung in dieser Höhe untermauern wollte –, und auf die Zutaten. Körner aller Art, Knoblauch, Pfeffer, Zimt und Streusel werden mitgebacken, wenn auch nicht alles auf einmal. Obwohl: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Firma Berzel ist mit ihren Maschinen für Großaufträge gerüstet. Sie beliefert Schulen, Betriebe und alljährlich auch das Brezelfest. Die individuellen Aufträge ebenso wie der Straßenverkauf gehören aber ebenso zum besonderen Geschäftskonzept. Der Verkauf direkt aus der Backstube, Lauergasse 6, läuft montags bis samstags von 5.30 bis 12 Uhr, der in den Brezelhäuschen in der Maximilianstraße jeweils von 9.30 bis 18 Uhr.