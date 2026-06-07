Im vergangenen Jahr war die Aufregung groß beim RC Vorwärts Speyer. Komplett umgeplant werden musste der Brezelfestlauf aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen.

Diesmal ging’s leichter vonstatten. Nur eine kleine Schleife macht den Unterschied. „Wir werden fast die gleichen Strecken wie 2025 haben“, sagt der Vorsitzende des RC Vorwärts, Thomas Zürker. Das heißt: Neben dem Dom befinden sich Start und Ziel. Von dort aus geht es für die Kinder, Bambini und Teilnehmer des FitLine-Fun-Runs auf Rundstrecken durch den Domgarten.

Die Hauptläufer machen noch weiter über die Klipfelsau bis zum Kohl-Ufer und über die teuflisch steile Fußgängerbrücke wieder zurück. „Am Schluss wird es zusätzlich eine kleine Schleife geben, die weitere 400 Meter bringt“, erklärt Zürker. Die Startzeiten behalten die Organisatoren bei. Bereits bei der Premiere bewährte es sich, den Hauptlauf schon um 9 Uhr morgens zu beginnen, versichert der Vorsitzende.

Bienenfeld kommt

Dagegen modifizierte der Verein die Modalitäten zur Siegerehrung. Die steigt unmittelbar nach dem Hauptlauf, was eine Stunde Pause bis zum nächsten Startschuss bedeutet. 467 Anmeldungen registrierte Zürker Stand 2. Juni für alle Wettbewerbe beim Brezelfestlauf 2026. Was ihn besonders freut: „Der Gewinner des 30. Laufes, Aaron Bienenfeld, wird wieder dabei sein.“ Der 28-Jährige habe damals – beim ersten vom Vorwärts organisierten Event – eine super Zeit geliefert und seitdem seinen Weg gemacht. „Er ist seinen ersten Marathon gelaufen, ist zweitbester Deutscher geworden und hat sich für die Europameisterschaft qualifiziert“, zeigt Zürker auf.

Luft nach oben ist noch für die Veranstaltung am Brezelfestsonntag, 12. Juli. „Wir waren im vergangenen Jahr mit knapp 800 Startern ausgebucht. Diesmal haben wir auf 1000 erhöht“, informiert Zürker. Gut händeln lasse sich die größere Sportleranzahl, da – abgesehen vom Sieger – mit Netto-Zeiten gerechnet werde.

Zürker überzeugt

Vor allem um die logistische Feinplanung geht es bei der Vorbereitung. Die hat der Klub im Griff. Ein größeres Hindernis sieht Zürker wiederum in der Helfergewinnung, zumal das Brezelfest in die Sommerferien fällt. Gut 50 bis 60 Ehrenamtliche benötigt er, um die Veranstaltung zu stemmen. Froh ist Zürker nach wie vor über die Einführung des FitLine-Fun-Runs vor vier Jahren. „Der Lauf richtet sich an Familien, Freunde, Nachbarn, Inklusionsläufer und alle, die Spaß an der Bewegung haben“, verdeutlicht der Vorsitzende die Idee, die dahintersteckt.

Wachsender Beliebtheit erfreut sich das Angebot. „2025 hatten wir rund 350 Starter. Angefangen haben wir mit 150“, zieht Zürker den Vergleich. Um 11.10 Uhr startet der Fun-Run. Die Kinder gehen um 11.35 Uhr, die Bambini um 11.45 Uhr auf die Strecke. Voranmeldung: www.rsv-speyer.de oder https://runtix.com, Nachmeldungen gegen Gebühr möglich, sofern das Teilnehmerlimit nicht erreicht ist.