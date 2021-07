In vier Klassen sind fünf Schützen der TG Waldsee bei der offenen Qualifikation zur deutschen Meisterschaft in Hatzenbühl angetreten und in jeder haben sie den Sieg davongetragen. Ob es für sie nun im September nach Wiesbaden geht, entscheidet sich Mitte August nach Ende der Wettkämpfe.

Das Turnier in der Südpfalz diente als Ersatz für ausgefallene Landesmeisterschaft. Christian Breust siegte bei den Herren mit 584 Ringen. Patrick Gieger (576) folgte auf Platz vier. Daniel Schmitt triumphierte bei den Masters (616), Master Klaus Oeltze mit dem Blankbogen (542).

Der vor wenigen Monaten auf den Compoundbogen umgestiegene Christian Oswald gewann mit 667 Zählern.