Fünf Bogenschützen der TG Waldsee haben sich für die deutsche Meisterschaft von Donnerstag, 9., bis Samstag, 11. September, in Wiesbaden qualifiziert. Das steht nach Veröffentlichung der endgültigen Limits und Starterlisten durch den Deutschen Schützenbund fest.

„Wirklich ein toller Erfolg für die noch junge Abteilung“, sagte Abteilungsleiterin Petra Degen. Felix Claus und Patrick Gieger starten bei den Herren in der olympischen Recurve-Klasse. Christian Breust verpasste die Norm knapp. Eine Mannschaftsmeldung fällt somit aus.

Daniel Schmidt tritt bei den Masters an, Klaus Oeltze in dieser Altersklasse mit dem Blankbogen, Christian Oswald in der Kategorie Compound.