Schon seit vielen Jahren ist Aynsley Lister regelmäßig zu Gast in Dudenhofen. Nun war er wieder in der Festhalle, nachdem der Auftritt seit 2020 mehrfach verschoben werden musste.

Aynsley Lister ist Blueskennern ohnehin ein Begriff. Der sympathische Gitarrist aus Leicester in England liefert seit vielen Jahren kontinuierlich erstklassige Arbeit ab und besticht durch seine Bühnenpräsenz. Schon seit vielen Jahren ist er regelmäßig zu Gast in Dudenhofen. Nun war er endlich wieder in der Festhalle, nachdem der Auftritt bereits seit 2020 mehrfach verschoben und umgeplant werden musste.

Um die 200 begeisterte Zuschauer fanden sich in der Festhalle ein, obwohl am selben Abend Joe Bonamassa dieselbe Zielgruppe in die SAP Arena locken wollte. Unter den Gästen war auch die langjährige Leiterin des Musiktheaters Rex in Bensheim, Margit Gehrisch, die sich zum Jahreswechsel aus dem Rex in den Ruhestand verabschiedet hat und jetzt auch mal freie Wochenenden als Gast auf Konzerten genießen kann. Auch sie war schwer begeistert von Mr. Lister: „Energetisch, kraftvoll, sehr sehr gut. Er hat eine tolle Band dabei und ist sehr abwechslungsreich. Auch seine neue CD gefällt mir sehr gut.“

„Super Stimmung“

So das Lob aus berufenem Munde, denn bei „der Margit“ haben sie alle schon gespielt, die in der Blues- und Rock-Szene Rang und Namen haben. Auch Wilhelm Kannegießer, erster Vorsitzender des Kulturverein Dudenhofen war rundum zufrieden mit dem Abend. „Super Stimmung, es lief sehr gut, leider ist uns am Ende sogar das Bier ausgegangen.“

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des künstlerischen Leiters Karl-Heinz Osche und der Coronapause hat der Kulturverein Dudenhofen für 2023 sein Programm fertig geplant: Am 28. September gastiert die legendäre „Hamburg Blues Band“ mit Ausnahmegitarrist Krissy Matthews, dem Bassist von Ike & Tina Turner, Reggie Worthy und Drummer Eddie Filip, der bei Sweet und Inga Rumpf aktiv war, sowie Sänger Gert Lange zu ihrem 40-jährigen Jubiläum wieder in der Spargelmetropole.

Abi Wallenstein kommt

Am 9. November kommt mit Gitarrenvirtuose Abi Wallenstein ebenfalls ein „Bluesman“ aus der Hansestadt nach Dudenhofen. Wallenstein ist bekannt als der „Vater der Hamburger Blues Szene“. Der herausragende Gitarrist hat mit dem vielfach preisgekrönten Bluesharp-Virtuosen und Liedermacher Chris Kramer ein Duo ins Leben gerufen. „Es war einfach magisch“, sagte Chris Kramer zu ihrem Zusammenspiel. Leider können aufgrund der vielfachen terminlichen Verpflichtungen die beiden nur selten zusammen auftreten kann. Umso schöner, dass es gelungen ist, das Duo nach Dudenhofen zu holen.

Am 30. November kommt Kabarettist Alfred Mittermeier mit seinem Weihnachtsprogramm „Leise rieselt der Schmäh“ ins Bürgerhaus.

Info

Der Kartenvorverkauf über reservix und RTS läuft bereits, auch Reservierungen sind unter 06232651079 bereits möglich.