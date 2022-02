Im Februar ist Zeit für Sinnlichkeit. Den Valentinstag nutzt jetzt die Stadtbibliothek für eine Aktion, die Nachahmung verdient.

Manche schmunzeln über den Valentinstag, andere lieben ihn ebenso wie ihre Partner. Es ist ein Fest der Liebenden und insofern eine gute Idee, dass es die Speyerer Stadtbibliothek für eine Sonderaktion nutzt. Sie macht damit in Zeiten auf sich aufmerksam, in denen andere Städte ihre Büchereien coronabedingt schließen müssen. Über das Fest am 14. Februar bietet sie ein „Blind Date mit einem Liebesroman“, wie die Stadt mitteilt. Zwischen 9. und 18. Februar warten demnach – natürlich – „liebevoll verpackte Liebesromane“ in den Bibliotheksräumen in der Villa Ecarius auf Begegnungen mit Leserinnen und Lesern, bei denen es „zoom“ machen könnte. Um welches Buch es geht, erfahren die Interessenten nicht, einziger Hinweis ist der auf der Verpackung aufgedruckte erste Satz des Werkes.

Die Idee lässt sich weiterspinnen – vom Historienschinken zu diversen Gedenktagen bis zum Horrorthriller für Halloween. Die Bibliothek müsste es dann ebenso sinnlich ankündigen, wie zum Valentinstag. Den unsinnlichen Nachsatz ihrer Pressemitteilung darf sie sich aber sparen: „Es gelten die bekannten Ausleihbedingungen der Stadtbibliothek.“