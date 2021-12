Das Binsfeld verschwindet normalerweise im Winterhalbjahr etwas aus den Schlagzeilen. Weder ist das Naherholungsgebiet zwischen Speyer und Otterstadt dann Pilgerstätte der Badefreunde, noch gibt’s Begleiterscheinungen wie Ruhestörung oder Parkprobleme. Moment – Parkprobleme?

Es ist kein Parkchaos wie an manchen Sommer-Sonntagen, aber Parkprobleme sind auch im Dezember kein Fremdwort. Wer mit dem Auto ins Binsfeld-Gebiet fährt, um etwa eine Runde mit dem Hund um die Seen zu drehen, hat es mitunter gar nicht so einfach, seinen fahrbaren Untersatz abzustellen. Die verpachteten Parkplätze auf Speyerer und Otterstadter Seite sind seit Oktober dicht, an den Zufahrtswegen gibt’s wesentlich weniger Stellflächen als früher.

Die Stadt Speyer hat inzwischen die Ergebnisse ihrer „Arbeitsgruppe Binsfeld“ umgesetzt und somit die zulässigen Stellplätze besser markiert – auch um der Feuerwehr ein gutes Durchkommen zu garantieren. Mehr Plätze sind es dadurch nicht geworden – im Gegenteil. „Aktuell stehen die Parkplätze entlang des Straßenzugs Binsfeld und kurz vor dem Binshof zur Verfügung“, erklärt die Stadt. Viele davon sind fast durchgehend belegt. Auf Otterstadter Seite sieht es ähnlich aus: „Das Halteverbot an der Zufahrt gilt 365 Tage im Jahr“, erklärt Thomas Hauser, Ordnungsamtsleiter in der Verbandsgemeinde Rheinauen.

Parkplatz geschlossen

Im Speyerer Fall hat die Stadt den großen Parkplatz an einen Dritten verpachtet und überlässt es diesem laut Sprecherin Lisa Eschenbach, ob er ihn zwischen Oktober und April öffnet. Ergebnis: „Wie schon in den vergangenen Jahren ist er seit Oktober geschlossen.“ In Otterstadt sieht es genauso aus; hier ist laut Hauser allerdings nicht die Gemeinde Verpächter, sondern es handelt sich um private Grundstückseigentümer.

Um die Seen spazieren darf man im Herbst und Winter natürlich trotzdem – auch mit Hund. Tier wie Herrchen sollten aber gut zu Fuß sein. Das legt die Empfehlung von Ordnungsamtschef Hauser nahe: „Leute, die für kurze Zeit ihr Auto im Binsfeld abstellen möchten, haben kaum Möglichkeiten. Wir empfehlen daher, Parkplätze im Ort zu nutzen, wo es erlaubt ist, und ein Stück weiter zu laufen.“