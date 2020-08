Am 15. August beginnt der Bildhauerkurs der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis auf dem Rathausplatz der Verbandsgemeinde in Dudenhofen. Um 10 Uhr werden die Sandsteine auf den Platz gebracht und das Bearbeiten unter

der Leitung von Bildhauer Holger Grimm beginnt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden die Woche über bis einschließlich Freitag, 21. August, auf dem Rathausplatz von 14 bis 20 Uhr an ihren Steinen arbeiten. Grimm ist in der Zeit von 18 bis 20 Uhr anwesend. Es sind alle Interessierten eingeladen, täglich die Fortschritte an den Objekten zu bestaunen. Aber nur mit Abstand, das heißt die Besucher müssen vor der Absperrung bleiben. In diesem Jahr gestattet die Corona-Pandemie keine Finissage.