Opfer eines Betrugsversuchs ist am Mittwoch ein 82-jähriger Speyerer geworden. Laut Polizeibericht erhielt der Senior gegen 12.30 Uhr einen Anruf, bei dem ihm eine weibliche Stimme einen vermeintlichen Gewinn in Höhe von 38.000 Euro mitteilte. Bevor das Geld jedoch ausgezahlt werden könne, müsse der Speyerer 1000 Euro „Bearbeitungsgebühr“ entrichten. Die Anruferin wies den Mann an, Google-Gutscheine zu kaufen und die Codes dann am Telefon durchzugeben. Als der 82-Jährige sich daraufhin in einem Lebensmittelgeschäft in der Speyerer Innenstadt nach den Gutscheinen erkundigte, wurde zunächst die Verkäuferin stutzig und danach auch der Senior selbst. Statt die Gutscheine zu kaufen, schilderte er den Vorfall einer Polizeistreife, die gerade an dem Geschäft vorbeikam. Diese leitete daraufhin ein Strafverfahren gegen Unbekannt ein.

Viele Varianten

Dies ist bereits der zweite Betrugsversuch durch ein Gewinnversprechen, der der Polizei in dieser Woche gemeldet wurde. Am Dienstag hatten es Unbekannte, wie berichtet, bei einem 71-Jährigen mit einer ähnlichen Masche versucht – erfolglos. Der Polizei sind verschiedene Varianten bekannt: Vor einer vermeintlichen Gewinnübergabe würden Opfer etwa aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, eine kostenpflichtige Hotline anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten werden. Die Beamten raten dazu, auf Gewinnversprechen nicht einzugehen und stattdessen die Polizei zu verständigen. Näheres zum Thema unter www.polizei-beratung.de.