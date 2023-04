Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Mittwochabend gibt es die neue Marke von 200. Ab so vielen Corona-Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern sollen zusätzliche Maßnahmen an Schulen getroffen, etwa Klassen geteilt werden, so die Kanzlerin. Speyer wäre betroffen. Details stehen noch aus, aber die Schulen sehen sich gerüstet – zumindest teilweise.

Die Schulleiter blickten am Donnerstagnachmittag noch häufiger in ihre elektronischen Postfächer als sonst. Sie erwarteten erste Mitteilungen des Landes, wie mit den Ankündigungen