Hoher Sachschaden an zwei Autos, aber nur leicht verletzte Fahrer – das war das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag auf der K27 zwischen Dudenhofen und Römerberg. Laut Polizei bog ein 57-jähriger Dudenhofer um 16.43 Uhr mit seinem Mazda von der B9 aus Richtung Germersheim kommend an der Einmündung Richtung Dudenhofen auf die Kreisstraße ab. Er übersah dabei einen aus Richtung Dudenhofen kommenden 26-jährigen Seat-Fahrer. Infolge der Kollision durchbrach der Seat ein Geländer und landete in der Böschung, wo er auf der Seite liegen blieb. Die Unfallbeteiligten wurden zur weiteren Abklärung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die K27 musste kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.