In diesem Jahr geht es um mehr als Sport: Während der Kirchbootregatta können Besucher sich für eine Stammzellenspende registrieren lassen. Das geht ganz einfach.

Besucher der diesjährigen Kirchbootregatta der Rudergesellschaft Speyer am Samstag, 20. Juni, erwarten Bootsrennen, Musik, Kuchen und Gegrilltes sowie Getränke. Die Regatta startet um 10 Uhr auf dem Gelände der Rudergesellschaft, Hafenbecken 11, mit dem Regattaschwur. Um den Sieg kämpfen Gruppen aus Vereinen, Firmen und Initiativen. Die Finalrennen werden vermutlich bis 15.30 Uhr laufen. Um die Verpflegung kümmert sich der Verein in diesem Jahr selbst, um Geld für den Jugendsport zu sammeln, berichtet Vorsitzende Martina Schott.

Eine weitere Veränderung ist dem Verein besonders wichtig. Erstmals organisiert die Rudergesellschaft gemeinsam mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) eine Registrierung von Stammzellenspendern. Menschen zwischen 17 und 50 Jahren können sich von 10.30 bis 15 Uhr direkt bei der Regatta typisieren lassen. Mit einem Wattestäbchen wird ein Abstrich im Mund gemacht, zusätzlich werden einige Daten angegeben. Mitbringen müssen Interessierte nur einen Ausweis. Eine Spende, sollten die Gewebemerkmale zu einem Blutkrebspatienten passen, erfolge in den meisten Fällen über eine Blutspende, erklärt Schott. Lediglich zu zehn Prozent sei eine Knochenmarkentnahme notwendig.

So wird die Registrierung bei der Kirchbootregatta ablaufen: ein kurzer Abstrich im Mund mit dem Wattestäbchen. Symbolfoto: Robert Michael/dpa

Die Aktion sei der Rudergesellschaft wichtig, weil zwei Familien aus dem Verein persönlich betroffen sind, wie Schott berichtet. Außerdem möchte der Verein auch gesellschaftliches Engagement zeigen. Je mehr Menschen sich registrieren ließen, desto größer sei die Chance, für Betroffene die lebensrettende Spende zu finden. Besonders wichtig seien junge Spenderinnen und Spender.

Wichtig sei, so Schott, dass die Spender es wirklich ernst meinen: Denn eine Registrierung kostet die DKMS jeweils 50 Euro. Wer zusätzlich finanziell unterstützen möchte, kann vor Ort die 50 Euro selbst übernehmen. Eine Registrierung bei der DKMS ist auch online unter www.dkms.de/aktiv-werden/spender-werden möglich. Geldspenden sind online unter www.dkms.de/aktiv-werden/geld-spenden möglich.