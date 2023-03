Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine der vielen Baustellen in Speyer ist gesperrte die Ausfahrt an der B9 in Richtung Speyerer Zentrum . Leserin Ute Weber ärgert die unzureichende Baustellenbeschilderung. Doch diese hat ihre Gründe.

Alle 14 Tage fährt Ute Weber nach Speyer zur Physiotherapie. Bei ihrer letzten Fahrt wollte sie die Ausfahrt in Richtung der B39, zum Zentrum der Domstadt und Speyer Süd nehmen. Diese ist aber