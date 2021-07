Bauarbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik der Bahnstrecke zwischen Germersheim und Speyer führen an mehreren Terminen Ende Juli zu Zugausfällen und Schienenersatzverkehr. Das kündigen die DB Regio AG und der Zweckverband für den Schienenpersonennahverkehr an. Es gehe diese Woche um die Nächte auf Donnerstag, 22. Juli, und Sonntag, 25. Juli, sowie nächste Woche um die Nächte auf Montag, 26. Juli, und Mittwoch, 28. Juli. Mehrere Personenzüge entfallen laut Mitteilung jeweils zwischen 19 Uhr am Vorabend und 1.15 Uhr. In dieser Zeit seien zwischen Germersheim, Speyer und Schifferstadt auch Ersatzbusse unterwegs, die aber andere Abfahrtszeiten als die Züge hätten und auch keine Fahrradmitnahme ermöglichten. Die geänderten Fahrpläne sind laut Mitteilung unter https://bauinfos.deutschebahn.com im Internet abrufbar. Sie seien auch an den Stationen angebracht.