Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn beide Teams am Freitag ihre Corona-Schnelltests mit negativem Ergebnis abschließen, laufen am Samstag um 16 Uhr die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt in der Zweiten Bundesliga Süd bei der TS Jahn München auf.

„München hat ähnlich wie wir eine junge Mannschaft mit fast ausschließlich deutschen Spielerinnen. Für uns ist es das dritte Spiel hintereinander gegen einen starken Gegner.