Für Sebastian Heck von den Titans Dresden hat die Partie am Sonntag (16 Uhr) einen besonderen Reiz. „Ich freue mich sehr darauf, gegen meinen Heimatverein zu spielen“, sagt der 26-Jährige beim Gedanken an den Vergleich in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB mit den Gästen von den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer.

Deren Trainer Carl Mbassa und den Distanzschützen DJ Woodmore kennt Heck noch aus gemeinsamen Tagen in der Vorderpfalz. Die Sympathie für die beiden samt deren Kollegen wird sich während