Nach einem Besuch beim Flugzeughersteller Airbus in Toulouse sieht das Technik-Museum Speyer eine „reelle Chance“, einen Airbus Beluga zu bekommen.

Eine Entscheidung zu dem Kult-Transportflugzeug „Beluga“, mit dem das Technik-Museum gerne sein Speyerer Gelände aufwerten würde, ist noch nicht gefallen. Es seien noch nicht alle Fragen beantwortet, so ein Sprecher des Museums auf Anfrage. Museumspräsident Hermann Layher ist im Mai mit einer Delegation in die südfranzösische Stadt Toulouse zur Konzernzentrale des Flugzeugherstellers Airbus gereist. Der angekündigte Grund für die Reise: „Wir prüfen, ob wir einen Airbus Beluga haben wollen.“

Beeindruckt vom fliegenden Giganten

Von dem Transportflugzeug A300-600ST mit dem Spitznamen Beluga, wobei ST für Super Transporter steht, sind nur fünf Exemplare gebaut worden. „Wir wissen schon länger, dass die Maschinen jetzt ausgemustert werden“, erklärte Layher. Dem Museumsprecher zufolge ging es bei dem Besuch in Toulouse „zuerst darum, dass man sich gegenseitig kennenlernt und für uns im Speziellen, dass wir ein Gefühl für diese riesige Maschine bekommen“. Die Delegation sei „sehr beeindruckt“ gewesen. Sie habe erfahren, dass im nächsten Jahr zwei Beluga-Flugzeuge ausgemustert werden und dass das Museum eine „reelle, aber noch theoretische Chance“ hat, eines davon zu bekommen.

Der Airbus Beluga wurde nur fünfmal produziert. Foto: Frederic Scheiber/AP/dpa

Im nächsten Schritt gehe es aktuell darum zu schauen, dass „alle Rahmenbedingungen stimmen“, fährt der Museumssprecher fort. „Zuerst untersuchen Teams von Fachleuten und Piloten, sowohl hier als auch in Frankreich, gerade die Machbarkeit eines Transportes, wie auch immer der aussehen mag. Verschiedene Optionen werden geprüft. Unser üblicher Transporteur, die Firma Kübler, ist mit im Boot und prüft ebenfalls zurzeit.“

Wohin mit dem XXL-Exponat?

Zu klären ist unter anderen, wo der Airbus Beluga auf dem Gelände des Technik-Museums seinen letzten „Landeplatz“ finden könnte. „Museumsintern wird derzeit beraten und geprüft, wo es möglich wäre, die Maschine auszustellen. Das ist nicht ganz so einfach, haben wir ja in Speyer aufgrund des Flugplatzes ein Höhenprofil, das zwingend eingehalten werden muss.“ Einerseits könnte die Beluga nahe der Einflugschneise nicht weithin sichtbar auf Säulen gestellt werden, andererseits soll die Maschine dennoch attraktiv präsentiert werden. Dafür könnte die Änderung des Standortes anderer Exponate nötig werden, heißt es.

Aktion

Anlässlich 35 Jahren Technik-Museum laufen von 6. bis 28. Juni „Jubiwochen“. Beim Kauf eines regulären Tagestickets gibt es den Eintritt für eine IMAX-Dokumentation nach Wahl und ein Speiseeis dazu.