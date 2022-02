Wegen Arbeiten im Auftrag der Deutschen Bahn wird der Bahnübergang in der Wormser Landstraße in Speyer auf Höhe des Media Markts ab Montag, 21. Februar, 9 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 24. Februar, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie die Straßenverkehrsbehörde mitteilt, wird die Wormser Landstraße während dieser Zeit beidseitig als Sackgasse ausgewiesen. Eine Umleitung über Iggelheimer Straße und Landwehrstraße werde eingerichtet. Schilder, die auf die Sperrung hinweisen, wurden bereits vor dem Wochenende aufgestellt. Wie Annika Siebert, Pressesprecherin der Stadt, am Freitag mitteilte, stammen die von der Baustelle am Bahnübergang Karl-Spindler-Straße und werden mit dem Ende der dortigen Arbeiten auf die neuen Standorte verteilt. Es sei der Hinweis vermerkt, dass die Sperrung in der Wormser Landstraße am Montag beginnt.