Seit 25. Juni ist das Bademaxx-Freibad unter strengen Corona-Auflagen wieder geöffnet. Die Stadtwerke halten inzwischen in Teilbereichen Lockerungen ihrer Regeln für möglich. Bei der maximalen Besucherzahl von 450 ist das aber nicht geplant – und derzeit auch nicht nötig.

An einem einzigen der bis Freitag 16 Betriebstage wurde „ausgebucht“ vermeldet, so Sonja Daum, Sprecherin von Betreiber Stadtwerke, auf Anfrage: Am Freitag, 26. Juni, nachmittags,