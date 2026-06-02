Isolde Hesse und Gabriele Köbler stellen ihre Werke in der Reihe „Kultur im Wohnzimmer“ im Juni im Künstlerhaus „La Casita“, Binsfeld 87, aus.

Unter dem Motto „Weibliche Vielfalt“ stellen die beiden Künstlerinnen Isolde Hesse und Gabriele Köbler ihre Bilder und Skulpturen in der Reihe „Kultur im Wohnzimmer“ im Juni im Künstlerhaus „La Casita“, Binsfeld 87, aus. Die Ausstellung zeigt den Blick der beiden Künstlerinnen auf Frauen in verschiedenen Lebenssituationen und Kulturen.

Beide Künstlerinnen sind von ihrer Leidenschaft zur Kunst geprägt. Gabriele Köblers lebensgroße Betonfiguren, Kopfplastiken und Bronzefiguren stehen an etlichen Orte in Rheinland-Pfalz im öffentlichen Raum, so in Haßloch, Schweigen-Rechtenbach und im Rosengarten im Mannheim. Geboren 1963 in Ludwigshafen, hat Gabriele Köbler nach zehn Jahren Tätigkeit im Gesundheitswesen sich der Kunst zugewandt. Ausgebildet an der Kunstschule Villa Wiesen in Herxheim in der Bildhauerei, arbeitet sie heute als freischaffende Künstlerin in ihrem Atelier in Haßloch.

»Geisha« von Isolde Hesse (Detail). Foto: LACasita/oho

Isolde Hesse, geboren 1952 in Gohlsdorf/Schlesien (Polen), lebt und arbeitet heute in Gerolsheim. Sie widmet sich nach einer Ausbildung unter anderem an der Akademie Faber-Castell und bei dem Kunstdozenten Bernd Klimmer in Kaiserslautern nicht nur der Malerei, sondern zeigt ihre künstlerischen Fähigkeiten auch in Baumskulpturen oder in Möbelkunst. Sie ist mitengagiert bei der Kunstgalerie art2-go in Bad Dürkheim. Im öffentlichen Raum steht ihre Skulptur „Der Mandelbaum“.

Info

Vernissage ist am 7. Juni um 11 Uhr. Das Grußwort spricht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, der Stadt Speyer. Hanna Neuhaus, die erste Vorsitzende des Künstlerbunds Speyer, wird die Künstlerinnen vorstellen. Die Ausstellung ist jeden Sonntag im Juni von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am 14. und 28. Juni ist das Grundstück auch im Rahmen der offenen Gartenpforte Rheinland-Pfalz geöffnet. Info unter https://kuenstlerhaus-la-casita.jimdosite.com