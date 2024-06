Das Wetter spielt mit: Die Aktion Stadtradeln, bei der Speyer von 8. bis 28. Juni möglichst viele Kilometer im Sattel „sammeln“ will, ist gut angelaufen. Die Anzahl der angemeldeten Teams ist im Vergleich zu Mitte voriger Woche nochmals um zwölf auf 69 gestiegen, 825 aktive Radler haben bereits Kilometer beigesteuert – am Dienstag in der Summe rund 36.000. Einiges dafür getan haben die Teilnehmer an der Auftakt-Radtour am Wochenende vom Dom über Otterstadt und das Binsfeld. „An die 50 waren dabei“, so der städtische Radfahrbeauftragte Karl-Heinz Hepper, der die Tourenführung übernommen hatte. Er und Werner Zink vom ADFC stehen hinter den öffentlichen Touren jeden Samstag, die im Aktionszeitraum auf besonderes Interesse stoßen. Hepper ist ohnehin fast jeden Tag und bei fast jedem Anlass im Sattel unterwegs, berichtet aber, während des Stadtradeln nochmals mehr zu strampeln: „Es soll ja am Ende so viel wie möglich rauskommen.“ 380 Kilometer waren es bei ihm nach vier Tagen. Wer sich noch beteiligen und zurückgelegte Strecken für die Erreichung des Speyerer 350.000-Kilometer-Ziels registrieren will, hat dazu die Möglichkeit unter www.stadtradeln.de/Speyer.