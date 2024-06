Mit neuem Modus beginnt am Samstag, 8. Juni, das diesjährige Stadtradeln in Speyer. Es läuft bis Freitag, 28. Juni. Anders als in den Vorjahren wird auf eine Prämierung der fleißigsten Teilnehmer verzichtet. Laut Stadtverwaltung sind die bisherigen Rückmeldungen „so positiv wie noch nie“.

„Anstatt gegeneinander anzutreten, sammeln alle Teilnehmenden gemeinsam Kilometer, um das ambitionierte Ziel von 350.000 Kilometern zu erreichen“, informiert die Stadt, deren Klimaschutzmanagement die Aktionen in Speyer koordiniert. Sie erachtet die am Mittwoch 57 angemeldeten Teams laut Pressesprecherin Annika Roth als „beeindruckenden“ Zwischenstand. In den Teams hatten sich schon 648 Teilnehmer registriert – eine Anzahl, die erfahrungsgemäß bis zum Start und im Aktionszeitraum noch deutlich steigen wird. Bisher größte Gruppe: das Schwerd-Gymnasium mit 130 Personen.

2023 waren 1523 Radler in 55 Teams dabei, im Jahr zuvor 1800 Radler in 62 Teams. Damals war auch die Speyerer Rekordsumme von 359.770 Kilometern erreicht worden, 2023 waren es 343.804 Kilometer gewesen. Im Vorjahr hatte es noch eine Prämierung von „Siegern“ gegeben, in der Einzelwertung etwa von Harald Bauer (Otterstadt), der 3090 Kilometer zurückgelegt hatte, zudem in der begleitenden „Kindermeilen-Kampagne“ von Kindern der Woogbachschule mit 3538 Kilometern. Teilnehmer können geradelte Kilometer selbst über eine App oder die Website www.stadtradeln.de/speyer registrieren.

Eröffnung mit Radtour

Die Eröffnung des Stadtradelns findet am Samstag mit einer gemeinsamen Radtour statt. Diese beginnt um 14 Uhr vor dem Dom, wird vom städtischen Radfahrbeauftragten Karl-Heinz Hepper geleitet und führt auf 15 bis 20 Kilometern über Otterstadt und das Binsfeld zurück in die Stadt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Im Anschluss kann die Veranstaltung im Domgarten gemütlich ausklingen“, so die Stadtverwaltung.

Die gute Resonanz 2024 zeige sich auch in einer hohen Spendenbereitschaft, betont Roth. Die Sponsorengelder, die in den Jahren zuvor an einzelne Teilnehmende oder an Gruppen ausgeschüttet worden seien, sollten diesmal gezielt für Spielzeuge zur Bewegungsförderung für Kinder aus dem Spielhaus Sara Lehmann eingesetzt werden.

Auch Kindermeilen werden gesammelt

Über die Details und weitere gemeinsame Touren werde auf der Website der Aktion informiert. Unter www.kindermeilen.de könnten sich zudem Kinder- und Jugendgruppen informieren. In diesem Jahr werde auch auf einen „Stadtradel-Star“ verzichtet. In den Vorjahren hatte es unter diesem Titel immer wieder ausgewählte, in Speyer bekannte Einzelpersonen gegeben, die im Aktionszeitraum komplett das Auto stehen ließen und ihre Erfahrungen in einem Blog verarbeiteten.