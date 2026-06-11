Einen Sieg und eine Niederlage gab es für die Speyer Turtles beim Spieltag in Bad Dürkheim.

Die Turtles zeigten in der Aufbauliga aber insgesamt eine starke Leistung als Team und nahmen viele positive Eindrücke sowie Erfahrungen mit. Besonders freut es sie, dass die Integration der neuen Spieler und Baseballanfänger gut funktioniert, alle ihren Teil beitrugen. Am Schlag agierten die Speyerer geduldig und diszipliniert. Auch auf den Bases agierten sie aufmerksam und setzten mit Unterstützung der Training das Running gut um.

Im ersten Spiel gaben sich die Domstädter trotz engagierter Leistung und sehr gutem Pitching von Lars Hammer den Bad Dürkheim Barrels mit 5:8 geschlagen. Im zweiten Match gegen die Mainz Athletics nutzten die Turtles ihre Chancen am Schlag konsequent und punkteten in jedem Inning konstant. Am Ende gelang ein überzeugender 15:6-Sieg.

Sechs Neulinge

Im vierten Durchgang gegen Mainz standen alle sechs neuen Akteure auf dem Feld. Die Routiniers nahmen lediglich die Positionen Pitcher, Catcher und Rightfield ein. Die Entscheidung der Coaches, ihnen gleichzeitig Spielzeit zu geben, gilt als ein schönes Zeichen, das das Vertrauen in die Entwicklung unterstreicht und die Wertschätzung des Trainingsengagements abbildet. Die positive Stimmung innerhalb der Mannschaft sowie die Unterstützung der mitgereisten Fans machten Mut für den weiteren Saisonverlauf. Weiter geht’s am Sonntag, 5. Juli, mit einem Heimspieltag.

So spielten sie

Speyer Turtles: Pietrzala (2 Punkte Spiel 1/3 Punkte Spiel 2), Pollini (1/2), Ritter (0/1), Heck(1/-), Stöhr(-/2), Collet (0/1), Lars Hammer (0/2), Perez Valence (1/0), Letzin (0/0), Hilsendegen (-/1), Sahin (-/1), Fox (0/0), Nabi (-/2), Hans Hammer