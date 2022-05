Uhus sind auch Stadtvögel – und was für welche! Die Speyerer können inzwischen gut mit ihnen umgehen.

Nach 2020 gibt es zum zweiten Mal binnen zwei Jahren Uhu-Nachwuchs am Dom. Es ist eine tolle Sache, wenn die größte Eulenart in der Innenstadt zur Normalität wird. Domkapitel, Feuerwehr und auch die Bevölkerung wissen inzwischen mit den Flugversuchen umzugehen. Überbesorgte Anrufe kämen nicht mehr so häufig wie vor zwei Jahren in der Feuerwache an, sagt Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann. Bisher wirkt es aber auch so, als stelle sich die neue Generation der Vögel geschickter an als ihre Verwandten, die 2020 an allen möglichen und unmöglichen Stellen (not)landeten.

Wenn die Öffentlichkeit rücksichtsvoll bleibt, kann das Miteinander von Mensch, Tier und Kulturdenkmal dauerhaft gelingen – ganz wie es sein sollte.