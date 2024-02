Architekt Stephan Böhm kann sich einen Ideenwettbewerb für die Lage und Funktion des Pavillons auf dem Postplatz vorstellen. Der aus Köln stammende Urheber der Umgestaltung in den 1980er-Jahren hat diesen Vorschlag in einem Interview mit der RHEINPFALZ unterbreitet. Er macht dazu auch eine konkrete Anregung.

Böhm verweist auf das Brunnenhäuschen auf dem Saarbrücker Schlossplatz, das ebenfalls Ende der 1980er-Jahre vom Büro seines Vaters Gottfried Böhm gestaltet wurde. An dessen Säulen sind Schalen befestigt, die den Fall des Wassers bremsen, das an den Dachkanten heraussprudelt. Im Bodenbelag gibt es Mulden, die als Auffangbecken für das Nass dienen. In Speyer ist ein Wasserspiel auf dem Postplatz schon bei Beteiligungsrunden zur von der Stadt geplanten Umgestaltung vorgeschlagen worden.

Neue Ideen gesucht

Architekt Böhm steht zum Pavillon auf dem Postplatz, stellt jedoch fest, dass dieser seine Funktion über den städtebaulichen Aspekt hinaus nicht erfülle: „Im Gespräch war damals die einer Funktion als Brezelhäuschen, städtischem Info-Pavillon, Zeitungskiosk et cetera, diese Nutzungen wurden aber wohl nur zeitweise umgesetzt.“ Seit einigen Jahren steht das Glas-Stahl-Bauwerk leer. Laut Böhm hat es sich zum Treffpunkt der Jugend und zum Wartebereich entwickelt.

Der 73-jährige Böhm sieht Umgestaltungspläne für den Postplatz und vor allem die Maximilianstraße kritisch. Weder ein Anpflanzen von Bäumen noch neue Modelle für Sitzbänke würde er derzeit befürworten.