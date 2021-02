Anke Mertens (57) wird die neue Leiterin der Volkshochschule Speyer. Dies teilt die Stadt auf Anfrage mit. Mertens war schon seit 2008 stellvertretende Leiterin. Sie folgt auf Ewald Gaden, der Ende Januar nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze der Weiterbildungseinrichtung in den Ruhestand gegangen ist. Mertens hat sich unter 32 Bewerbern durchgesetzt. Sie hat aus Studienzeiten ein Diplom als Geografin und einen Master in Angewandte Sprachwissenschaften. Bislang hat sie an der VHS unter anderem den Bereich der Sprach- und Integrationskurse sowie das Sonderprogramm zur Frauenbildung verantwortet. Sie tritt ihr neues Amt am 1. März an. Die VHS erreicht außerhalb der Corona-Zeit mit 500 langfristigen Kursen, 80 Vorträgen und 25 Studienreisen mehr als 10.000 Teilnehmer pro Jahr.