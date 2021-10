Neun Fälle von Telefonbetrug hat die Polizei Speyer am Donnerstag gemeldet. Die Täter riefen laut einer Pressemitteilung sieben Senioren aus Speyer und zwei Senioren aus Dudenhofen und Altrip an. Besonders dreist war laut Polizei ein Fall, bei dem sich eine Betrügerin als Ärztin eines Mannheimer Krankenhauses ausgab. Sie erzählte einer 79-Jährigen, dass ihr Sohn lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankt sei und Behandlungskosten in Höhe von 7000 Euro anfielen. Sie forderte die Seniorin auf, ihre Bank aufzusuchen und das Geld abzuheben. In einem ähnlichen Fall täuschten zwei Anruferinnen gegenüber einer 88-Jährigen vor, dem Klinikum Ludwigshafen anzugehören. Sie schilderten einen ähnlichen Sachverhalt und wollten auf diese Weise Geld erbeuten. Das gelang jedoch keinem der Anrufer, wie die Polizei mitteilt.