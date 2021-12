Mit den sogenannten O-Antiphonen singt sich die Christenheit in das Geheimnis der Geburt Christi hinein. In der Zeit vom 17. bis 23. Dezember jeweils um 19.30 Uhr wird in den Dom zu einem abendlich stimmungsvollen Gebet eingeladen,

Im Advent haben die letzten sieben Tage vor dem Weihnachtsfest einen besonderen Charakter. Die Andachten zu den O-Antiphonen werden in diesem Jahr im Dom – bis 2019 wurden sie in der Klosterkirche St. Magdalena gesungen – mit Orgel und Solo-Instrument musikalisch gestaltet.

Das ermöglicht einen Akzent für die Tage vor dem Fest, der auf Stille und Besinnung setzt und diese vorweihnachtlichen Tage prägen kann.

Die sogenannten O-Antiphonen stammen aus dem Stundengebet der Kirche, man singt sie als Kehrvers zum Lobgesang Mariens, dem Magnifikat. Der Name O-Antiphon kommt von dem ausgeprägten O-Vokal zu Beginn jeder dieser sieben Antiphonen. O Weisheit, O Adonai, O Spross aus Isais Wurzel, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker, O Immanuel – unter diesen sieben Titeln wird um das Kommen des erwarteten Messias gerufen. Es ist Ausdruck der Sehnsucht nach der Ankunft Christi in unseren Herzen.

3G-Regel gilt

Gottesdienste im Dom werden derzeit nach der 3G-Regel gefeiert. Mitzubringen sind ein Immunisierungsnachweis oder aktueller zertifizierter Test sowie ein Lichtbildausweis. Es gibt keine Testmöglichkeit vor Ort. Im Dom gilt durchgehend Maskenpflicht und das Abstandgebot.

Am 17. Dezember hat die liturgische Leitung Domkapitular Franz Vogelgesang. Birgit Glas spielt Viola, Markus Eichenlaub die Orgel. Am 18. Dezember hat die liturgische Leitung Domkapitular Franz Vogelgesang. Laurance Mahady spielt Horn, Joachim Weller die Orgel.

Am 19. Dezember hat die liturgische Leitung Kaplan Matthias Schmitt, Christa Bernardi spielt Querflöte, Markus Eichenlaub die Orgel. Am 20. Dezember hat die liturgische Leitung Domkapitular Franz Vogelgesang. Jochen Bauer spielt Klarinette, Markus Melchiori die Orgel. Am 21. Dezember hat die liturgische Leitung Domkapitular Franz Vogelgesang. Cornelius Appelmann spielt Harfe, Christoph Keggenhoff die Orgel.

Am 22. Dezember hat die liturgische Leitung Domkapitular Franz Vogelgesang. Daniel Regending spielt Euphonium, Christoph Keggenhoff die Orgel. Am 23. Dezember hat die liturgische Leitung Domkapitular Franz Vogelgesang. Paul Erb spielt Violine, Joachim Weller die Orgel.

Info

Anmeldung unter www.jesaja.org