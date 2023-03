Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Mittelpunkt der fünften musikalischen Andacht in der katholischen Kirche St. Gangolf in Dudenhofen haben am letzten Sonntag des Kirchenjahres Alexandra Lehmler und Matthias Debus gestanden.

Das Mannheimer Künstlerpaar Alexandra Lehmler und Matthias Debus passt perfekt zum Konzertreihen-Konzept „Musiker aus der Nachbarschaft“, das Kirchenchor St. Cäcilia und „Chorissimo“